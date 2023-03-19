Важность вакцинации против полиомиелита

Источником заражения является больной человек и здоровые вирусоносители (наиболее частая форма). Во внешнюю среду вирус выделяется с носоглоточной пылью и калом.

Вирусы очень устойчивы во внешней среде, долго сохраняются в пыли, на загрязненных предметах, в водопроводной и сточной воде. Устойчивы к повышению температуры до 60 градусов, хорошо переносят замораживание, но легко инактивируются хлорсодержащими дезинфекционными средствами и кипячением.

Заражение происходит через грязные руки, инфицированные продукты и воду. В эпидемических очагах полиомиелита возможен воздушно-капельный путь заражения.

Больные наиболее опасны в последние дни инкубации и первые дни заболевания.

Инкубационный период заболевания длится от 2 до 35 дней (чаще 5-12 дней). Клиническое течение заболевания характеризуется многообразием клинических форм. Полиомиелит протекает тяжело и часто заканчивается инвалидизацией, т.к. у переболевших развиваются стойкие параличи конечностей, 5-10% парализованных больных умирают.

К эндемичным странам по полиомиелиту относятся Индия, Нигерия, Пакистан, Афганистан и др. В настоящее время, когда имеет место миграция населения, люди активно используют возможности отдыха «за границей», особую важность в профилактике полиомиелита продолжает сохранять вакцинация, только с помощью проведения профилактических прививок можно предотвратить это заболевание.

Профилактические прививки против полиомиелита проводятся детям, не имеющим медицинских противопоказаний, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Для вакцинации в России используют пероральную живую полиомиелитную вакцину- ОПВ (применяемую через рот) и инактивированную полиомиелитную вакцину - ИПВ.

Вакцинация проводится детям с 3-х месячного возраста и состоит из трех прививок с интервалом в 1,5 месяца. Первая ревакцинация проводится в 18 месяцев (или через год после завершения вакцинации), вторая ревакцинация – в 20 месяцев, третья ревакцинация - в 14 лет. Для иммунизации против полиомиелита используются вакцины, зарегистрированные на территории Российской Федерации в установленном порядке и разрешенные к применению: первые две аппликации вакцинального комплекса проводятся инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), третья аппликация и ревакцинации - оральной (живой) полиомиелитной вакциной.

Эффективность прививки высокая: более 95% детей являются защищенными уже после первой вакцинации.

Благодаря иммунизации, в России с 1997 года нет случаев полиомиелита, вызванного диким полиовирусом. Однако, учитывая тот факт, что в ряде стран все еще регистрируются случаи заболевания полиомиелитом, дикий полиовирус может легко импортироваться в нашу страну и быстро распространиться среди непривитых групп населения.