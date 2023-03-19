ЗАМАНА - В Махачкале открылась фотовыставка «Крым»

В Махачкале открылась фотовыставка «Крым»

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19 марта, 2023. Воскресенье 10:43
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В среду, 18 марта, в Музее дружбы народов России в Махачкале открылась фотовыставка «Крым», посвященная шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом «Зори Табасарана» сообщили в пресс-службе миннаца РД.

В Махачкале открылась фотовыставка «Крым»

 Мероприятие посетили статс-секретарь, замглавы миннаца Дагестана Арсен Махмудов, заместитель директора Дома дружбы при миннаце РД Георгий Гарунов, преподаватели и студенты ДГПУ и ДГМУ, школьники и другие.

Поприветствовав посетителей выставки, Махмудов сделал небольшой экскурс в историю и напомнил о событиях шестилетней давности. Тогда в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, по итогам которого более 90% голосовавших высказались за вхождение республики в состав России. Далее замминистра рассказал об изменениях, произошедших в Республике Крым после ее присоединения к России.

Обратив внимание присутствующих на представленные фотографии, представитель регионального ведомства отметил, что Крым и Дагестан имеют схожие природные условия, общего Героя Советского Союза – военного летчика Амет-хана Султана, оба региона являются этноконфессиональными.

Выставка открыта до конца марта.

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