ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения для 275 000 дагестанцев

«Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения для 275 000 дагестанцев

Автор
23 сентября, 2022. Пятница 10:12
|||
«Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения для 275 000 дагестанцев

Эксперты ПАО «Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения для 275 000 потребителей в «Затеречной зоне» Дагестана, информирует пресс-служба корпорации. 

«Россети Северный Кавказ» повысили надежность энергоснабжения для 275 000 дагестанцев
Энергетика

«Сотрудники филиала “Дагэнерго” в зоне ответственности Кизлярских, Южно-Сухокумских, Тарумовских, Ногайских районных электрических сетей и Кизлярских городских электрических сетей уже заменили более 1600 изоляторов, 672 дефектные железобетонные опоры, 12 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Еще 79 КТП специалисты отремонтировали, подготовив к стабильной работе в сезон сильнейших нагрузок», – заявляет пресс-служба.  Уточняется, что эксперты заменили около 34 км старого провода на новый, в том числе около 25 км – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его важными характеристиками: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надежности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.

Прочитано 41 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top