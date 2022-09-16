ЗАМАНА - В Дагестане определят перспективные локации для строительства газозаправочных станций

В Дагестане определят перспективные локации для строительства газозаправочных станций

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16 сентября, 2022. Пятница 13:21
"Газпром газомоторное топливо" определит перспективные локации для строительства новых станций в Дагестане. Дорожная карта подписана на три года, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу. "На полях Питерского международного газового форума-2
В Дагестане определят перспективные локации для строительства газозаправочных станций

"Газпром газомоторное топливо" определит перспективные локации для открытия новых станций в Дагестане. Дорожная карта подписана на 3 года, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководства республики.

В Дагестане определят перспективные локации для строительства газозаправочных станций
Энергетика

"На полях Питерского международного газового форума-2022 прошло рабочее собрание с участием первого вице-премьера Дагестана Манвела Мажонца и. о. генерального директора "Газпром газомоторное топливо" Денисом Корниенко. Они обговорили перспективные участки для строительства новых станций, а также подписали дорожную карту по развитию республиканского рынка газомоторного топлива на 2022-2025 годы", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что регион готов оказать компании поддержку в предоставлении земельных участков под развитие сети, а также продолжить работу по стимулированию перевода на газомоторное топливо транспорта республиканских перевозчиков.

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