В Дагестане определят перспективные локации для строительства газозаправочных станций

"Газпром газомоторное топливо" определит перспективные локации для строительства новых станций в Дагестане. Дорожная карта подписана на три года, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу. "На полях Питерского международного газового форума-2

"Газпром газомоторное топливо" определит перспективные локации для открытия новых станций в Дагестане. Дорожная карта подписана на 3 года, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу руководства республики.

"На полях Питерского международного газового форума-2022 прошло рабочее собрание с участием первого вице-премьера Дагестана Манвела Мажонца и. о. генерального директора "Газпром газомоторное топливо" Денисом Корниенко. Они обговорили перспективные участки для строительства новых станций, а также подписали дорожную карту по развитию республиканского рынка газомоторного топлива на 2022-2025 годы", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что регион готов оказать компании поддержку в предоставлении земельных участков под развитие сети, а также продолжить работу по стимулированию перевода на газомоторное топливо транспорта республиканских перевозчиков.