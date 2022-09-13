Как информирует пресс-служба корпорации, эксперты также заменили 569 дефектных деревянных и железобетонных опор, 5 000 изоляторов и 21 трансформатор.
Кроме того, оперативно-ремонтные бригады восстановили 19,4 км ветхого провода на новый, в том числе 15 км – на самонесущий изолированный (СИП). Выбор СИП объясняется его отличительными свойствами: устойчивостью к коррозии, высоким классом безопасности и надежности, высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.
Уточняют, что комплекс технических мероприятий позволил повысить надежность и качество энергоснабжения более 400 000 потребителей в Кизилюртовском, Казбековском, Новолакском, Бабаюртовском, Хасавюртовском районах и в Хасавюрте.