Театр кукол Дагестана представил праздничную программу ко Дню Победы

В День Великой Победы, отдавая дань памяти и уважения всем тем, кто не вернулся с полей сражений, а также ветеранам, дагестанские кукольники в рамках проекта «Театральная неотложка» на площадке перед театром представили музыкально-театрализованное представление «Мы этой памяти верны».

Знаменитые стихи классиков о войне и её героях, прошедшие сквозь десятилетия, песни военных и послевоенных лет, яркие и запоминающийся театрализованные представления, музыкально-поэтические зарисовки… Программа мало кого смогла оставить равнодушным. Громкие аплодисменты и» Браво!» зрителей — яркое тому подтверждение.

Но не только артисты театра радовали сегодня гостей. В продолжение программы, перед собравшимися выступили участники литературного клуба «Креатив» и детской школы искусств №6 г. Махачкалы. Дети прочли знаменитые стихи о войне и спели песни военных лет. Лейтмотивом в выступлении детей звучала мысль — пусть не будет войны и пусть мирное небо, оставленное нам нашими прадедами и дедами, всегда останется ясным.