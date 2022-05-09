Накануне праздника Великой Победы, вдов умерших и погибших участников ВОВ, проживающих на территории села Гуниб, с целью адресного поздравления посетила делегация в составе руководителя аппарата администрации района Эльмиры Юсуповой, начальника УСЗН по Гунибскому району Сапият Муртазалиевой, заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РД КЦСОН в МО «Гунибский район» Асият Шарабудиновой и других ответственных работников администрации района.

При этом вдовам вручили поздравительные письма от Президента РФ Владимира Владимировича Путина и памятные подарки от ГБУ РД "КЦСОН в МО "Гунибский район".

Вдовы участников ВОВ, в свою очередь, поделились с гостями своими воспоминаниями о войне, о том, как встретили День Победы, о послевоенной жизни. Вместе с тем сердечно поблагодарили руководство района, республики и, отдельным текстом Президента страны, за оказываемое внимание и проявляемое к ним заботу.