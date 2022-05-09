ЗАМАНА - Вдов умерших и погибших участников ВОВ, поздравили в Гунибском районе

Вдов умерших и погибших участников ВОВ, поздравили в Гунибском районе

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09 мая, 2022. Понедельник 18:59
Вдов умерших и погибших участников ВОВ, поздравили в Гунибском районе

Накануне праздника Великой Победы, вдов умерших и погибших участников ВОВ, проживающих на территории села Гуниб, с целью адресного поздравления посетила делегация  в составе руководителя аппарата администрации района Эльмиры  Юсуповой,  начальника УСЗН по Гунибскому району Сапият Муртазалиевой, заведующей  отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РД КЦСОН в МО «Гунибский район»  Асият Шарабудиновой и других ответственных  работников  администрации района. 

Вдов умерших и погибших участников ВОВ, поздравили в Гунибском районе
Zнамя Победы - Zнамя Мира

 Поздравляя с наступающим праздником, гости пожелали ветеранам здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

При этом вдовам вручили поздравительные письма от Президента РФ Владимира Владимировича Путина и памятные подарки от ГБУ РД "КЦСОН в МО "Гунибский район".

Вдовы участников ВОВ, в свою очередь, поделились с гостями своими воспоминаниями о войне, о том, как встретили День Победы, о послевоенной жизни. Вместе с тем сердечно поблагодарили руководство района, республики и, отдельным текстом Президента страны, за оказываемое внимание и проявляемое к ним заботу.

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взяты из открытых источников
 

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