Поздравляя с наступающим праздником, гости пожелали ветеранам здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Вдов умерших и погибших участников ВОВ, поздравили в Гунибском районе
- Автор Дарья
- 09 мая, 2022. Понедельник 18:59
Накануне праздника Великой Победы, вдов умерших и погибших участников ВОВ, проживающих на территории села Гуниб, с целью адресного поздравления посетила делегация в составе руководителя аппарата администрации района Эльмиры Юсуповой, начальника УСЗН по Гунибскому району Сапият Муртазалиевой, заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РД КЦСОН в МО «Гунибский район» Асият Шарабудиновой и других ответственных работников администрации района.
При этом вдовам вручили поздравительные письма от Президента РФ Владимира Владимировича Путина и памятные подарки от ГБУ РД "КЦСОН в МО "Гунибский район".
Вдовы участников ВОВ, в свою очередь, поделились с гостями своими воспоминаниями о войне, о том, как встретили День Победы, о послевоенной жизни. Вместе с тем сердечно поблагодарили руководство района, республики и, отдельным текстом Президента страны, за оказываемое внимание и проявляемое к ним заботу.
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