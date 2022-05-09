ЗАМАНА - В Докузпаринском районе прошёл праздничный концерт, посвящённый Великой Победе

В Докузпаринском районе прошёл праздничный концерт, посвящённый Великой Победе

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09 мая, 2022. Понедельник 18:59
В Докузпаринском районе прошёл праздничный концерт, посвящённый Великой Победе

Ко Дню Победы во всех селах Докузпаринского района проходят праздничные торжества. Улицы  украшены праздничными баннерами и флагами.

В Докузпаринском районе прошёл праздничный концерт, посвящённый Великой Победе
Zнамя Победы - Zнамя Мира

Праздничное оформление улиц подчеркивается яркими флагами Дагестана и России.

Триколорами украсили опоры освещения, баннерами и растяжками оформлены организации, учебные заведения, главные улицы.
Стоит отметить, что  в пограничном отделении в населённом пункте «Рутул» прошёл праздничный концерт, посвящённый 77 годовщине Великой Победы. Глава Докузпаринского района Магомед Шамилов вместе со своим заместителем С. Гаджимурадовым, и. о. начальника управления образования Р. Исмаиловым, и.о. начальника культуры А. Аликулиевым приняли участие в данном мероприятии.

Глава района выступил с поздравительной речью и обратился к гостям и военнослужащим отделения.

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