В Дагестане прошел торжественный парад в ознаменование 77-й годовщины Великой Победы

9 мая главным событием празднования Дня Победы в Дагестане стал военный парад в Каспийске с участием главы республики Сергея Меликова.

Почетными гостями торжества стали ветераны Великой Отечественной войны.

Парад в ознаменование 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне открыла знамённая группа – офицеры морской пехоты Краснознамённой Каспийской флотилии. Именно им была предоставлена честь вынести Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Знамя Победы - государственная реликвия России, официальный символ победы советского народа над нацистской Германией. Впервые Знамя было пронесено на военном параде на Красной Площади 9 мая 1965 года по случаю 20-летия Победы.

Командовал парадом войск гарнизона заместитель командующего Каспийской флотилией контр-адмирал Анатолий Долгов. Принимал парад начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский.

В ходе прямого включения из Москвы прозвучало поздравление с Днем Победы Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом", - сказал президент.

Он подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Победе, о героическом подвиге народа: "Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился".

Минутой молчания почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В завершение выступления руководителя страны сводный военный оркестр исполнил Государственный гимн России.

С поздравлением к жителям региона, солдатам и морякам, офицерам и ветеранам, обратился Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

"77 лет прошло с тех весенних дней, когда на измученную землю пришел мир. Но мы все также остро чувствуем всепобеждающую силу патриотизма, безграничную благодарность поколению победителей и скорбь по ушедшим от нас.

Сегодня особенно важно еще раз обратиться к истокам Победы 1945 года, осмыслить уроки и ценности этого величайшего исторического события ХХ века, значение для понимания современной ситуации в мире, верности выбранного Россией пути.

Мы обязаны помнить, что именно наша страна обратила в прах претензии нацистов на мировое господство, именно наши солдаты сокрушили отлаженную военную машину «третьего рейха» и раздавили кровавое чудовище в его логове.

Именно наш народ отстоял свободу и независимость Родины, не жалея себя, освободил Европу, принес мир человечеству ценой немыслимых жертв, неизмеримой боли. Миллионы жизней легли на алтарь Победы.

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто пал в бою, кто был замучен во вражеских застенках, кто надорвался от тяжелейшего труда в тылу. Скорбим о ветеранах фронта и тыла, о блокадниках, которые ушли от нас. Скорбим по тем, кто, следуя по пути великих предков, без тени сомнения встал на защиту Отечества и отдал жизнь в борьбе за свободу Родины", - сказал в своем выступлении руководитель региона.

Говоря о вкладе Дагестана в Победу в Великой Отечественной войне, Сергей Меликов подчеркнул: "Стылые воды Северного Ледовитого океана и жаркие приволжские степи, холодные карельские скалы и душные крымские катакомбы, Невский пятачок и днепровские берега, Брестская крепость и Берлинский рейхстаг. Все это напоминает о мужестве дагестанцев. Почти девяносто тысяч наших земляков, покрыв себя немеркнущей славой, не вернулись с полей сражений.

В те грозные годы плечом к плечу сражались представители всех народов нашей большой страны. Враг тогда был разбит именно благодаря такому единству, когда люди всех национальностей и вероисповеданий стояли насмерть, защищая каждую пядь родной земли".

По словам руководителя республики, такая же сплоченность проявилась и в ходе битвы за Кавказ, 80-летие начала которой приходится на июль этого года.

Он отметил также, что Дагестан известен не только смелостью и отвагой: "Трудолюбие и гостеприимство издревле составляют неотъемлемую часть нашего национального характера.

Республика стала настоящим вторым домом для эвакуированного населения. Здесь прямо «с колес» разворачивались перевезенные предприятия, тысячи людей трудились без сна и отдыха на фабриках и заводах, на полях и транспорте, объединенные единым порывом, одной целью: «Все для фронта, все для Победы!». Никто не думал о себе, трудились самоотверженно: и женщины, и дети – ковали Победу всем народом. Каждому досталась своя, тяжкая доля.

Ярким примером массового трудового подвига, подвижнического отношения к работе, патриотизма стал наш Каспийск, в полной мере достойный находиться в одном ряду с другими городами трудовой доблести".

Сергей Меликов в своем выступлении сказал и о важности сохранения исторической памяти: "За послевоенные десятилетия наша страна, весь мир сильно изменились. Но наш народ понимает, насколько важна для него память о Победе, как ориентир нравственной высоты, обращение к которому позволяет оставаться самими собой, делает нас сильнее".

Однако, как отметил глава Дагестана, сохранить полноту памяти удается не всем. Глобальная «империя лжи» целые народы превращает в лишенных национальных корней, пытается подменить историю фальшивыми небылицами, навязать чуждый образ поведения, ведущий к деградации и вырождению.

"Сегодня, продолжая свою историческую миссию борьбы с фашизмом, в ходе специальной военной операции Россия ведет праведную битву с теми, кто вынашивал агрессивные планы против нашего Отечества.

Демонстрируя высокие примеры воинской доблести, российские военнослужащие решают задачи по обеспечению безопасности страны. В первых рядах, на самых ответственных направлениях – дагестанцы, как прирожденные воины.

Боевой дух действующих подразделений поднимает важнейший символ триумфа в Великой Отечественной войне – Знамя Победы, которое спустя 77 лет снова на передовой в боевых порядках легендарной 150-й стрелковой дивизии. По боевому пути воинов-победителей идут их внуки и правнуки, освобождая Донбасс, Украину от коричневой чумы.

Наши ребята сражаются мужественно, умело, с полным пониманием правоты своего дела", - подчеркнул руководитель региона.

Со словами особой благодарности Сергей Меликов обратился к ветеранам Великой Отечественной войны: "Дорогие ветераны! Для современного поколения вы образец мужества, стойкости, патриотизма. Сегодня мы учимся у вас жить и побеждать, работать так, чтобы дела были достойны ваших великих свершений, чтобы, продолжив цепь поколений передать нашим детям процветающую, свободную и сильную Россию.

Слава вам, солдаты Великой Отечественной! Слава народу-победителю! Ура!"

Торжественным маршем по главной площади Каспийска прошли около 1 тыс. человек: парадные расчёты Краснознамённой Каспийской флотилии, личный состав Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, парадный расчёт Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, парадный расчёт Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, парадный расчёт Кадетского морского корпуса имени героя Советского союза Магомеда Гаджиева, участники Всероссийского Детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны. Возглавил колонну заместитель командира 3 батальона 177 отдельного полка морской пехоты по вооружению майор Сергей Семенов.

Парадом прошли порядка 20 единиц образцов современной боевой техники и вооружения, в том числе - бронетранспортеры БТР-82А, и БТР-70, предназначенные для транспортировки мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты и их огневой поддержки на поле боя; буксируемые модернизированные 120-ти миллиметровые миномётные комплексы 2С-12 «Сани»; реактивные системы залпового огня «Град»; тягачи Урал-4320 со 122-мм гаубицами Д-30; пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал»; машины связи и другая техника.

Завершил военный парад войск торжественный марш сводного военного оркестра гарнизона под руководством начальника военного оркестра майора Алексея Рябчука.