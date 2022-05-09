Парадное шествие руководства Ахтынского района во главе с Османом Абдулкеримовым
Парадное шествие в честь в честь 77-й годовщины Победы
- Автор Дарья
- 09 мая, 2022. Понедельник 13:57
Парадное шествие руководства Ахтынского района во главе с Османом Абдулкеримовым и торжественное возложение цветов к Обелиску в честь павших воинов Великой Отечественной войны
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