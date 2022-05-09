Перед началом мероприятия была объявлена минута молчания.
Затем выступил глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.
"Дорогие жители района! День Победы — это самый главный праздник страны. Из нашего района 4178 человек ушли на фронт, 2309 — остались на полях сражения. И сейчас наши ребята выполняют свой долг, защищая соседнюю Украину от нацизма и фашизма.
К сожалению, сегодня среди нас нет живых участников той войны. Но мы обязаны беречь и помнить эту Великую Победу и те ожесточенные бои во имя Родины. Желаю всем здоровья, счастья, мира и удачи", — сказал глава района Махмуд Амиралиев.
После того был дан залп в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, хор им. А. Капланова исполнил песню, а дети прочли стихи, посвященные войне и Родине.
Другие выступившие также отметили роль советского народа и Красной Армии в разгроме фашистской Германии.