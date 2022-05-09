ЗАМАНА - 77 годовщина Великой Победы в Карабудахкенте

77 годовщина Великой Победы в Карабудахкенте

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09 мая, 2022. Понедельник 13:54
77 годовщина Великой Победы в Карабудахкенте

В мероприятии приняли участие глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, депутат Народного Собрания РД Магомед Магомедов, председатель районного Собрания депутатов Адиль Салаватов, сотрудники районной администрации, работники учреждений и организаций, правоохранительных органов, а также учителя и учащиеся школ.

77 годовщина Великой Победы в Карабудахкенте
Zнамя Победы - Zнамя Мира

Перед началом мероприятия была объявлена минута молчания.

Затем выступил глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев.

"Дорогие жители района! День Победы — это самый главный праздник страны. Из нашего района 4178 человек ушли на фронт, 2309 — остались на полях сражения. И сейчас наши ребята выполняют свой долг, защищая соседнюю Украину от нацизма и фашизма.

К сожалению, сегодня среди нас нет живых участников той войны. Но мы обязаны беречь и помнить эту Великую Победу и те ожесточенные бои во имя Родины. Желаю всем здоровья, счастья, мира и удачи", — сказал глава района Махмуд Амиралиев.

После того был дан залп в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, хор им. А. Капланова исполнил песню, а дети прочли стихи, посвященные войне и Родине.

Другие выступившие также отметили роль советского народа и Красной Армии в разгроме фашистской Германии.

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