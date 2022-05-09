Поздравление Главы Дагестана Сергея Меликова с Днем Победы

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта! Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем Победы – самым главным для нас, священным праздником!

Вот уже 77 лет он приходит в каждый российский дом, в каждую семью. В этот день во всех уголках нашей Родины люди с особой остротой ощущают ценность мирной жизни и боль от невосполнимых потерь, прилив высоких патриотических чувств и гордость за бессмертные подвиги старших поколений. Мы вновь с благодарностью преклоняемся перед теми, кто выстоял в кровопролитной схватке с фашизмом, спас от рабства и уничтожения человечество, принес освобождение Европе.

В нынешнее ответственное, драматическое время, когда не прекращаются попытки «переписать» историю, наша священная обязанность – говорить правду о войне. Творцом Победы в Великой Отечественной был именно народ нашей большой страны. Сотни тысяч дагестанцев прошли через тяжелейшие испытания военных лет: бросались в атаку, защищали города и форсировали реки, ходили в разведку и мёрзли в окопах, прикрывали собой фронтовых товарищей. Без сна и отдыха они трудились в полях, на заводах и в госпиталях.

Сегодня дагестанцы вновь на передовой борьбы с фашизмом, демонстрируя примеры мужества, стойкости, воинской чести настолько явно, что даже Президент Российской Федерации с гордостью говорит: «Я дагестанец!»

В 1945 году фашизм был разгромлен. Общими усилиями одолеем и тех, кто пытается возродить нацистскую идеологию, сеет вражду, несет угрозу миру.

Дорогие ветераны! Мы склоняем головы перед вами и никогда не забудем ту непомерную цену, которой оплачена Победа 1945 года. Мы в вечном долгу перед поколением победителей, которое прошло долгий, суровый и героический путь. Здоровья вам и долголетия! Пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вниманием.

Всем дагестанцам — мирного неба над головой, добра и благополучия.

С Днем Победы!