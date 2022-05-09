ЗАМАНА - В Кайтагском районе проходят патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

В Кайтагском районе проходят патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

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09 мая, 2022. Понедельник 11:33
В Кайтагском районе проходят патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

В культурно-образовательных учреждениях района проходят патриотические мероприятия, посвященные 77-летию Великой Победы, сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета.

В Кайтагском районе проходят патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы
Zнамя Победы - Zнамя Мира

«В преддверии праздника все организации и учреждения празднично оформлены. Проходят выставки детских рисунков, посвященные Дню Победы. В детсадах прошли утренники, в ходе которых воспитатели рассказали детям о героях тех времен, об их прадедушках и прабабушках, переживших страшные годы войны. Сами дети с воспитателями показали небольшие инсценировки, театральные постановки, читали патриотические стихотворения. В школах прошли классные часы и открытые уроки с использованием проектора, где на большом экране показывали отрывки из исторических документальных фильмов, рассказывали о подвигах солдат, ставших Героями Советского Союза. В районе прошли акции: «Георгиевская лента», «Знамя Победы», «Открытка Победы»», - рассказал собеседник агентства. По словам представителя райадминистрации, накануне Дня Победы в Межпоселенческой централизованной районной библиотеке и ее филиалах были оформлены стенды «Победа: нам жить и помнить!» и «Боевой путь героя», подготовлены книжно-иллюстрированные выставки «Их славе память потомков верна» и «Подвигам жить в веках», где были представлены произведения военных и послевоенных лет.

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