В преддверии празднования Дня Победы в Кайтагском районе прошли экологические мероприятия

Так, Кайтагским лесничеством, совместно с работниками межпоселенческой централизованной районной библиотеки, a также учащимися Маджалисской межрайонной СОШ-интернат была проведена экологическая акция «Сад памяти», посвященная празднованию 77-летия Великой Победы. Цель акции – сохранение памяти о Героях, отдавших свои жизни во имя победы над фашизмом, патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание любви и уважения в молодежи к славному историческому пути своей Родины, пропаганда бережного отношения к окружающей среде и приобщение учащихся к сохранению природной красоты родного края. «До начала акции, работники лесного хозяйства провели со школьниками инструктаж, в ходе которого рассказали им о правилах посадки саженцев и об уходе за ними после посадки. Ознакомившись с теорией, ребята приступили к практике, в процессе которой на территории парка «50 лет Победы» в селе Маджалис высадили более 30 деревьев разных пород в честь дедов и прадедов, не вернувшихся с полей сражений в годы ВОВ», – говорится в сообщении. По словам представителя района, культработники муниципалитета тоже примкнули к экологическим акциям, проведя субботник по наведению чистоты и порядка на территории открытой площадки перед Центром культуры села Маджалис. «Участники трудового дня дружно очистили все зоны от бытового мусора, сорной растительности, скосили заросшую траву, побелили деревья, обновили побелку обратной стороны обелиска, забора, разделяющего Аллею Героев от центральной улицы Алисултанова, после чего украсили Аллею праздничными баннерами», - рассказал собеседник информагентства. Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов поблагодарил всех участников прошедших акций за общий вклад в сохранение экологического благополучия окружающей среды муниципалитета. «Такие акции в районе проходят не только в предпраздничные дни, но и регулярно с наступлением весенне-осеннего периода. Кайтагцы трепетно относятся к экологии родного края и принимают активное участие в улучшении ее состояния. Всем неравнодушным к чистоте муниципалитета активистам выражаю за это большую благодарность! Также хочу призвать всех участников грядущего празднования Великой Победы ответственно отнестись к наведенному порядку и бросать мусор только в специально отведенные для этого места. Важно помнить, что чистота района – это, прежде всего, показатель воспитанности его жителей!» - подчеркнул Алим Темирбулатов.