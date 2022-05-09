ЗАМАНА - В Дахадаевском районе поздравили ветераны войны с вековым юбилеем

В Дахадаевском районе поздравили ветераны войны с вековым юбилеем

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09 мая, 2022. Понедельник 11:29
В Дахадаевском районе поздравили ветераны войны с вековым юбилеем

Руководство района, депутат парламента республики Муртазали Рабаданов, министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов поздравили накануне ветерана Великой Отечественной войны Раджаба Рабаданова из села Кудагу с наступающим Днем Победы и с вековым юбилеем со дня рождения. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе райадминистрации.

В Дахадаевском районе поздравили ветераны войны с вековым юбилеем
Zнамя Победы - Zнамя Мира

«Вы не только ковали Победу, но и после войны восстанавливали хозяйство в районе. Спасибо вам за ваш труд, Раджаб Рабаданович», – отметил председатель райсобрания депутатов Джарулла Омаров.

От администрации района ветерану вручили сертификат на получение денежных средств, ценные подарки и выразили благодарность от жителей       района за поддержание патриотического духа подрастающего поколения.

Кроме того, ветерану войны вручили денежные поощрения и ценные подарки от руководства республики, от Муртазали Рабаданова, Юрия Гамзатова и от партии «Единая Россия».

Волонтеры организовали парад во дворе у дома ветерана. Дети и подростки в форме волонтеров и юнармейцев исполнили песни военных лет, прочитали стихи, посвященные юбиляру и прошлись торжественным маршем.

Раджаб Рабаданов поблагодарил гостей за визит, и отметил, что несмотря на свой солидный возраст, активно встречается с молодежью села, ежегодно участвует в параде Победы.

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