В Дахадаевском районе открыли мемориальную доску Арсену Курбанову, погибшему на Украине

В селе Кудагу в честь военнослужащего Арсена Курбанова, погибшего на Украине, назвали центральную улицу. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель районного Собрания депутатов Джарулла Омаров, выступая перед собравшимися, выразил уверенность в том, что открытие мемориальной доски должно остаться в памяти каждого также, как и долг, выполненный Арсеном Курбановым перед своей Родиной.

«Долг, выполненный военнослужащим, должен сохраниться в нашей памяти и передаваться следующим поколениям, потому что это наша история. А она должна всегда быть вместе с нами. Каждый человек должен знать историю своей страны и хранить навечно в своей памяти и передавать эти знания следующим поколениям», - отметил Омаров.

В памятном мероприятии приняли участие врио главы района Артур Гамзатов, депутата парламента Дагестана Муртазали Рабаданов, министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов и другие.