ЗАМАНА - В Дахадаевском районе открыли мемориальную доску Арсену Курбанову, погибшему на Украине

В Дахадаевском районе открыли мемориальную доску Арсену Курбанову, погибшему на Украине

Автор
09 мая, 2022. Понедельник 11:28
В Дахадаевском районе открыли мемориальную доску Арсену Курбанову, погибшему на Украине

 В селе Кудагу в честь военнослужащего Арсена Курбанова, погибшего на Украине, назвали центральную улицу. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Дахадаевском районе открыли мемориальную доску Арсену Курбанову, погибшему на Украине
Zнамя Победы - Zнамя Мира

Председатель районного Собрания депутатов Джарулла Омаров, выступая перед собравшимися, выразил уверенность в том, что открытие мемориальной доски должно остаться в памяти каждого также, как и долг, выполненный Арсеном Курбановым перед своей Родиной.

«Долг, выполненный военнослужащим, должен сохраниться в нашей памяти и передаваться следующим поколениям, потому что это наша история. А она должна всегда быть вместе с нами. Каждый человек должен знать историю своей страны и хранить навечно в своей памяти и передавать эти знания следующим поколениям», - отметил Омаров.

В памятном мероприятии приняли участие врио главы района Артур Гамзатов, депутата парламента Дагестана Муртазали Рабаданов, министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов и другие.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top