ЗАМАНА - Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

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09 мая, 2022. Понедельник 10:34
Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Празднование Дня Победы в Махачкале традиционно началось у Вечного огня в парке им. Ленинского Комсомола.

Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель Республиканского комитета ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и силовых структур Магарам Алиджанов  возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю.

В торжественной церемонии также приняли участие руководители республики, представители правоохранительных структур, региональных министерств и ведомств, муниципальной власти, общественных организаций.

Собравшиеся почтили минутой молчания воинов-дагестанцев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В память о погибших почетный караул произвел оружейный салют.

В аллее, посвященной Героям, руководитель республики также возложил цветы. Здесь уже появился и портрет современного героя – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Мемориальная церемония продолжилась на городском Воинском кладбище, где захоронены бойцы Красной Армии, в числе которых Герои Советского Союза.

Венки и корзины с цветами возложили к памятнику Воинской славы, гвоздики – на могилы солдат.

На воинском кладбище Махачкалы захоронено свыше тысячи дагестанцев-участников Великой Отечественной войны.

Дагестанцы с первых дней войны единодушно поднялись на защиту Отечества и героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, на территории Белоруссии, Украины, России и на Северном Кавказе. На фронт ушли около 180 тысяч дагестанцев, каждый второй не вернулся с войны – 90 тысяч человек осталось на полях сражений. 59 наших земляков стали героями Советского Союза, семеро дагестанцев - полные кавалеры ордена Славы.

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