Как дагестанец летчик — истребитель Шарабутдин Саидов сопровождал Сталина в Тегеран

Редакции газеты «Голос степи» предоставили один уникальный исторический времен ВОВ материал. С ними поделился этой почти тайной житель села Бабаюрт Бабаюртовского района Республики Дагестан Исмаил Саидов. Мы же с удовольствием делимся с вами с этой интересной историей о летчике- истребителе военно-воздушных сил Красной Армии Саидове Шарабутдине Исмаиловиче.

Селение Тамазатюбе — ничем неприметное селение, каких много на необъятных просторах России. Оно, это селение, — часть жизни многих и многих людей ныне здравствующих и уже ушедших в иной мир, которые здесь родились, сделали свои первые шаги, впервые ступили за порог школы, уехали учиться в большой город. Одним словом, это малая Родина. Где бы человек не находился, он всегда будет чувствовать незримую нить любви к этому месту. У каждого свои моменты жизни, о которых он будет помнить всегда: семья, родной дом, родная улица, первая учительница, родная школа, друзья, первая любовь, разочарования и победы. Но, наверное, каждый человек, где бы он ни был, будет гордо нести честь и достоинство своей малой Родины. Это рассказ об одном летчике, смелом и отважном сыне Дагестана,прославившим свою малую Родину — Тамазатюбе.

Впоследствии в своей автобиографии он напишет: Я, Саидов Шарабутдин Исмаилович, родился в 1921 году 18 августа в с.Тамазатюбе Бабаюртовского района ДАССР в семье крестьянина-бедняка. С 1928 по 1932 год учился в сельской школе,с 1932 по 1935 гг. в Адильянгиюртовской неполной средней школе Бабаюртовского района ДАССР, ас 1935 года уже в Кизлярской средней школе №15, которую окончил в 1938 году. С 1939 г. по 1940 г. работал заведующим агентством связи при с. Тамазатюбе Бабаюртовского района ДАССР. С февраля 1940 г. по июль 1940 г. работал заместителем начальника районной конторы связи Бабаюртовского р-на ДАССР. С июля 1940 г. по декабрь 1940 г. секретарем сельисполкома в с.Тамазатюбе Бабаюртовского района ДАССР, далее, по май 1941 г., начальником отделения связи совхоза №1 им.15 лет ДАССР Бабаюртовского района республики. Все эти годы после окончания школы у него была одна мечта – стать летчиком и покорить небо.

И вот, в мае 1941 года мечта Шарабутдина начинает сбываться: он зачисляется курсантом Армавирского военно-авиационного училища летчиков. В сентябре 1944 года он успешно заканчивает учебное заведение и направляется летчиком-истребителем в военно-воздушные силы Красной Армии для несения службы на Карельском фронте. Там, с 07.10.1944 по 25.10.1944 года, проводится наступательная Петсамо-Киркенесская операция против немецких захватчиков. Район боевых действий занимал узкую полосу побережья Баренцева моря с незамерзающими портами Сёр-Варангер (Киркенес) и Петсамо (Печенга), с крупными населенными пунктами:

Большая Западная Лица, Сальмиярви, Никель, Наутси, Нейден. Поверхность района военной операции носил сильно пересеченный характер с высотами, превосходящими 500 метров. Берег Баренцева моря — высокий и каменистый: прибрежная полоса суши на глубину до 15 км представляла собой сплошные массивы гранитных скал, покрытых только мхом и кустарником. Весь район боевых действий, за исключением долины реки Патсо-Йоки, представлял собой горную тундру. Множество озер и труднопроходимых болот, обширные массивы, загроможденные каменными глыбами, бездорожье большей части местности чрезвычайно затрудняли движение и маневры наших вооруженных сил. Вне дорог движение автотранспорта, артиллерии и танков было невозможным без инженерных работ, а преобладающий всюду каменный грунт затруднял земляные работы по прокладке колонных путей для наступательных действий. Поэтому в этой операции немаловажная роль отводилась именно авиации, в частности 197-му истребительному авиационному полку, в котором и служил Шарабутдин Саидов. По окончании Петсамо-Киркенесской операции он был награжден медалью «За оборону Советского Заполярья»10.02.1945 года.

В его фронтовой жизни было еще одно событие, о котором он мог рассказать только своим очень близким друзьям:

22 ноября 1943 года из Москвы, в условиях глубокой тайны отбыл специальный литерный поезд №501 по маршруту Москва — Сталинград — Баку. Состав поезда состоял из трех паровозов и бронированных вагонов, один из которых весил более 80 тонн. Мало кто знал, какие пассажиры едут в этом поезде. А в этом поезде находились Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов и Клим Ворошилов! Сталин как раз и располагался в отдельном, самом внушительным по весу бронированном вагоне. Вместе с ними в дорогу отправился и народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия( он тоже ехал в отдельном вагоне), а также ответственные работники Наркомата иностранных дел и Генерального штаба. Иосиф Сталин ехал на Тегеранскую международную конференцию с участием Рузвельта и Черчилля, которая проходила с 8 ноября по 1 декабря 1943 г., где наконец-то было принято решение об открытии второго фронта Великой Отечественной. Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия отвечал с советской стороны за безопасность трехсторонней встречи.

Путешествие не заладилось с самого начала. Вот первое тревожное донесение: «На станции Голутвин (Московско-Рязанская железная дорога) во время кратковременной остановки в темноте на тендер (прицепная часть паровоза для хранения запаса воды и угля) основного поезда, в котором ехал тов. Сталин, сели трое неизвестных. Они были задержаны охраной и сданы для проверки в Рязани. После разбирательства выяснилось, что все трое были уголовниками, объявленными в розыск».

Поезд Сталина продвигался с трудом, в пути возникали большие задержки, поездная бригада еле-еле укладывалась в график.Как следует из донесений, это происходило «из-за выделения неисправных паровозов, расплавления подшипников, горения буксов, выявления лопнувших рельсов…». П люс к этому, как говорилось в документе, в пунктах остановок поезда, за исключением Рязани, отсутствовала закрытая телефонная ВЧ-связь с Москвой по причине обрыва проводов от гололеда, в результате чего 24 и 25 ноября 1943 г. Верховный Главнокомандующий не мог связаться со своей ставкой по телефону из Сталинграда, Армавира и Минвод. Пришлось использовать другие виды связи, в том числе и шифрованную. Берия был взбешен. Он потребовал расследовать причины отсутствия ВЧ-связи и наказать виновных. На одном из участков пути поезд чуть было не попал под налет германских бомбардировщиков.С воздуха специальный литерный поезд прикрывала шестерка, а на отдельных участках восьмерка истребителей. В составе шестерок-восьмерок истребителей выполнял специальное задание летчик Саидов Шарабутдин Исмаилович.

Специальный литерный поезд прибыл 26 ноября на станцию Килязи, что в 85 км от Баку.Сталин и его свита сразу же проследовали на аэродром, где их уже ждали шесть американских самолетов «Дуглас С-47». Из воспоминаний сотрудника Госбезопасности Александра Яшина:

— Как в Тегеран, так и обратно вся делегация летела в одном самолете, что, на мой взгляд, было очень опасно: я бы разделил делегацию на два самолета. За штурвалом первого самолета был командующий авиацией дальнего действия маршал Александр Голованов, а второго — личный пилот Сталина полковник Валентин Грачев. Когда руководители СССР подходили к первому самолету, у него «чихнул» мотор. А это, как известно, плохая примета. Сталин развернулся, и все пошли во второй самолет — к Грачеву.Полет продолжался 50 минут. Около полудня 26 ноября «Дуглас» со Сталиным на борту благополучно приземлился в Тегеране.

Советская делегация покинула Тегеран во второй половине дня 2 декабря 1943 года. Первыми с тегеранского аэродрома в воздух поднялись два двухмоторных самолета. В одном из них был И.В. Сталин, во втором — группа экспертов Генерального штаба. Через некоторое время в Тегеран по военной радиосвязи поступило сообщение о том, что самолеты благополучно приземлились в Баку. По возвращению, Сталин, дав указание представить к награждению участников, обеспечивающих работу конференции, а также летчиков-истребителей, сопровождавших самолеты туда и обратно, на поезде убыл в Москву.

Список награжденных «за выполнение специального задания правительства» был опубликован в газете «Ведомости Верховного Совета СССР» уже 24 декабря 1943 года. Он был подготовлен командующим А.Головановым и согласован со Сталиным. В списке из 80 человек наземный и летный персонал представлены были почти поровну. Были там и представители ГВФ (гражданского воздушного флота), ВВС (военно-воздушных сил), дальней авиации, авиатехники. Но рядовые летчики-истребители, в том числе и Шарабутдин Саидов, в список не попали. И только по прошествию многих лет заслуженная награда все же нашла своего героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29.04.1954 Саидов Ш.И. был награжден орденом Красной Звезды.

Уже после Великой Отечественной войны наш герой в составе летных экипажей находился в специальных служебных командировках: в течение 1948 года в Германской Демократической Республике ( зона ответственности СССР по итогам Потсдамской конференции), октябрь 1949 года в Польской и Чехословацкой Народных Республиках, январь-март 1954 года Китайская Народная Республика. В январе 1956 года был комиссован из авиации по медицинским показаниям,сказалась контузия, полученная в одном из воздушных боев на фронте. Но и в условиях мирного времени Шарабутдин Исмаилович продолжал активную работу на благо своей Родины. На заседании бюро Бабаюртовского райкома КПСС 26 марта 1956 он утверждается заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Бабаюртовского райкома КПСС.VI Пленум Бабаюртовского райкома КПСС 21 августа 1957 года утверждает его в должности заведующего отделом пропаганды и агитации райкома. По рекомендации Дагестанского обкома КПСС был направлен на работу в Управление Государственного страхования по Дагестанской АССР на должность начальника отдела кадров, где и проработал долгие годы.

В 1945 году на его жизненном пути встретится девушка по имени Вера, которая станет его женой, и с которой он проживет жизнь до конца своих дней. В 1947 году у них родится сын Эдуард, который пойдет по стопам своего отца и тоже станет военным летчиком (об этом я расскажу позднее), а в 1953 году родится дочь Елена, которая и поныне живет и здравствует в городе Махачкале.

Саидов Шарабутдин Исмаилович был награжден:

-приказом Министра Обороны СССР медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»18.06.1945года;

-Указом Президиум Верховного Совета СССР медалью «За боевые заслуги» 19.11.1951 года;

— приказом Министра Обороны СССР орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985 года; Были и другие награды за работу в мирное время.

Исмаил Саидов Аджиевич, село Бабаюрт, Бабаюртовский район Дагестана.