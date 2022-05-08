Участниками акции стали заместитель Прокурора РД Андрей Потапов, коллектив республиканской прокуратуры, а также сотрудники Минмолодежи РД и активисты движения Юнармия.
«Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводится в знак уважения к подвигам нашего народа в Великой Отечественной войне. Отрадно отметить, что символ памяти и благодарности за Великую Победу будут носить на службе и сотрудники Прокуратуры по Республики Дагестан», – рассказал консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Рамазан Магомедов.
В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу работникам органов прокуратуры Республики Дагестан, погибшим при исполнении служебного долга.
Добавим, что организатором акции выступило Министерство по делам молодёжи РД. Мероприятие прошло в рамках Федерального проекта «Историческая память».