В Прокуратуре Дагестана прошла акция «Георгиевская ленточка»

6 мая в Прокуратуре Республики Дагестан прошла Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимая в России с 2005 года.

Участниками акции стали заместитель Прокурора РД Андрей Потапов, коллектив республиканской прокуратуры, а также сотрудники Минмолодежи РД и активисты движения Юнармия.

«Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводится в знак уважения к подвигам нашего народа в Великой Отечественной войне. Отрадно отметить, что символ памяти и благодарности за Великую Победу будут носить на службе и сотрудники Прокуратуры по Республики Дагестан», – рассказал консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Рамазан Магомедов.

В завершение мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу работникам органов прокуратуры Республики Дагестан, погибшим при исполнении служебного долга.

Добавим, что организатором акции выступило Министерство по делам молодёжи РД. Мероприятие прошло в рамках Федерального проекта «Историческая память».