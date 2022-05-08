В Хасавюрте прошёл парад у дома ветерана Александра Макухи

6 мая в Хасавюрте прошла акция «Парад у дома ветерана». В ней приняли участие колонна юнармейцев, курсантов ДОСААФ, поисковый отряд «Кавказ», работники МЧС.

В ходе мероприятия участники прошли строевым маршем по улице ветерана Великой Отечественной войны Александра Макухи, а артисты народного ансамбля танца «Эхо гор» подарили ему зрелищные инсценировки и зажигательные танцы.

За торжественным мероприятием Александр Макухи наблюдал со слезами на глазах. Поздравили ветерана с наступающим Днем Победы депутат Государственной Думы Сайгидпаша Умаханов, Глава Хасавюрта Корголи Корголиев, ветераны боевых действий, активисты регионального отделения партии "Единая Россия", представители общественных организаций и др.

«Вы – гордость нашего города, нашей республики, нашей страны. Спасибо вам за Победу, на вашем примере мы защищали наш город и республику от вторжения международных бандформирований в 1999 году, на вашем примере сейчас молодые ребята становятся Героями России. Мы благодарны вам за все и будем всегда рядом с вами!» - обратился к ветерану Сайгидпаша Умаханов.

«Для хасавюртовцев вы стали настоящим другом, страшим товарищем, примером для молодежи и подрастающего поколения. Я желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья!», - отметил, поздравляя ветерана Корголи Корголиев.