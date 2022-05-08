Имена 30 воинов-дагестанцев увековечат в Северной Осетии-Алании

По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, здесь погибли 30 человек из Дагестана. Это воины из 9 гвардейской стрелковой бригады и 11 гвардейского стрелкового корпуса. 8 мая имена этих воинов увековечат в селе Малгобек Моздокского района. Плиты с именами изготовили ребята из Махачкалы безвозмездно. Погибшие воины в годы Отечественной войны из РД на Моздокской земле: 1. Гаджиев Магомед Гаргунович 1919 г.р. рядовой из села Гуган Докузпаринского района; 2. Исубутаев Ахмед Гасанович — 1922 г. р. фельдшер из села Унчукатлы Лакского района; 3. Сердеров Абдурахман 1923 г.р. рядовой из села Лучек Рутульского района 4. Рамазанов Али Рамазанович сержант из села Курах Курахского района; 5. Исмаилов Абдул Магомедович 1921 г.р. зам. политрука из села Меусиша Дахадаевского района; 6. Джамсудинов Магомед Джамшудинович 1904 г.р. рядовой из села Чарода Чародинского района; 7. Дауров Магомед Расулович 1905 г.р. рядовой из села Бангар Акушинского района; 8. Азиев Муртаз Алиевич 1913 г.р. рядовой из села Белка Акушинского района; 9. Шамаханов Ахмед Шамаханович 1912 г.р. рядовой из села Катамахи Левашинского района; 10. Кайдыев Магомед Хаджиевич 1921 г.р. рядовой из села Киша Дахадаевского района; 11. Абдуллаев Магомед Абдулаевич 1912 г.р. рядовой из села Нахчи Акушинского района; 12. Умалатов Миша 1910 г.р. рядовой из села Нахчи Акушинского района; 13. Гадисов Али Гудаевич 1923 г.р. рядовой из села Сиргарола Кумулахского района; 14. Газимагомедов Магомед 1921 г.р. рядовой из села Уртаки Дахадаевского района; 15. Садыков Магомед Садыкович 1904 г.р. рядовой из села Куркли Лакского района; 16. Фатулаев Магомед Фатулаевич 1904 г.р. рядовой из села Татархан Касумкентского района; 17. Хасаев Саид Хасаевич 1907 г.р. рядовой из села Бартунай Казбековского района; 18. Клычев Казай Хайевич 1912 г.р. рядовой из села Татархан Касумкентского района; 19. Гусейнов Саид 1922 г.р. рядовой из села Хозрех Кулинского района; 20. Курбанов Хатий Искандерович 1923 г.р. рядовой из села Лучек Рутульского района; 21. Рашидов Джафар Рашидович 1909 г.р. рядовой из села Баршалеш Кайтагского района; 22. Мусаев Магомед Ерханович 1921 г.р. рядовой из села Чох Гунибского района; 23. Давлетханов Агаршак Запоевич — 1914 г. р. рядовой из села Баршалеш Кайтагского района; 24. Гамацев Иса Гамацевич 1902 г.р. рядовой из села Бангар Акушинского района; 25. Тибиров Магомед Тибирович 1908 г.р. рядовой из села Тляркала Чародинского района; 26. Магомедов Абдул Магомедович 1919 г.р. рядовой из села Акуша Акушинского района; 27. Тагиев Башир Тагиевич 1906 г.р. рядовой села Цнал Хивского района; 28. Магомедов Бокар Магомедович 1906 г.р. рядовой из села Курах Курахского района; 29. Бахмудов Меджид Бахмудович 1917 г.р. рядовой из села Чарода Чародинского района; 30. Алиев Султан Давидович 1912 г.р. рядовой из села Зубат Казбековского района;