Артем Бичаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим Днем Победы

По поручению депутата Государственной Думы ФС РФ от «Единой России» Артема Бичаева в рамках акции «Подарок ветерану» его помощники поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Махачкале, с наступающим Днем Победы.

Одним из первых посетили ветерана Ильяса Казиханова. За участие в боях Ильяс Казиханов был награжден двумя медалями «За боевые заслуги», двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, более 20 медалями за взятие и освобождение городов, юбилейными медалями и болгарской медалью «Отечественная война 1944-1945».

Далее делегация отправилась к ветерану Юрию Петрухину. Фронтовик награжден медалями Жукова, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Слова поздравления от депутата в этот день получил и Ахмед-Наби Апашаев, который будучи ещё мальчишкой, увлекающимся Колумбом, ушёл на фронт. Мечтая о новых открытиях, шел защищать Родину. Ахмед-Наби Алиевич попал на фронт рядовым, добрался до Псковской области и, находясь на линии фронта, встретил дни победы в окопах плечом к плечу с сослуживцами.

От лица депутата и от себя лично помощники выразили ветеранам слова благодарности. «Спасибо за мужество, героизм, отвагу и смелость. За верность, преданность и жертвенность. Ваш подвиг - жив! Вы наши герои!", - говорится в поздравительном адресе от депутата.