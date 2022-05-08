С первым вице-премьером поздравить ветерана с праздником также приехали заместитель Председателя комитета по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Народного Собрания РД Зульгимар Тагибова, заместитель Главы Администрации г. Махачкалы Бахтияр Уллаев и победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» Даниял Шабанов.

Ветеран встретил своих гостей в теплой обстановке и увлёк яркими рассказами и воспоминаниями о событиях того времени. Рассказал гостям о своей жизни и о подвигах. Ахмед-Наби Алиевич активно интересовался вопросами политической жизни республики, гости проконсультировали его по каждому вопросу и поделились с ним самыми актуальными новостями, которые есть в республике.

Апашев Ахмед-Наби Алиевич родился в 1926 году в Буйнакске, ветерану 13 февраля исполнилось 96 лет. В детстве мечтал стать моряком. Будучи ещё совсем мальчишкой, увлекающимся Колумбом втайне от родителей ушел на фронт, но его вернули домой. После школы поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище им. Фрунзе (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт). Великую Отечественную войну встретил будучи курсантом училища. Ахмед-Наби Алиевич попал на фронт рядовым в 1942 году. Его вместе с другими курсантами отправили на разминирование минных полей на Балтике и в Карелии. Добрался до Псковской области и, находясь на линии фронта, встретил дни победы в окопах плечом к плечу с сослуживцами.

После войны продолжил учебу в мореходном училище, работал на торговых судах в Ленинграде, дослужился до капитана I-ранга, затем вернулся в Дагестан. В родных краях его встретили очень тепло, сразу предложили работу. Сначала Ахмед-Наби Алиевич был помощником капитана, потом ему доверили целый танкер. По его словам, моряки тогда были в почете, так как в то время, много судов ходили по Каспию. Он награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В свою очередь молодой активист, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» Даниял Шабанов подготовил для ветерана песню и теплые поздравления. От гостей были преподнесены различные памятные подарки, цветы и денежное вознаграждение от Главы РД.

В завершение визита гости поблагодарили Ахмед-Наби Алиевича за теплый прием, выразили слова благодарности и пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.