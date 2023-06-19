На встрече присутствовали заместитель главы администрации Каспийска Казбек Демиров, военный комиссар Марат Пашаев, председатель собрания ветеранов Афганистана, руководитель Каспийского местного отделения «Боевое братство» Магомедарип Якубов, а также заместитель председателя Собрания депутатов Аза Алиева.
«Я приношу вам соболезнования и выражаю искренние слова благодарности. Я понимаю, что это словами не описать. На наших ребят выпала такая участь, к сожалению. Очень много молодых жизней отдают свою жизнь за нас. Для того, чтобы наши дети, внуки могли жить спокойно в будущем. Терпения Вам», — обратилась к вдове зампредседателя Собрания депутатов Каспийска Аза Алиева.
Мурад Магомедов погиб на 38 году жизни, отважно защищая Родину. Его боевые подвиги и храбрость навсегда останутся в памяти каждого каспийчанина.
Завершилось вручение Ордена Мужества минутой молчания.