Посвящение дагестанским Героям

Памяти Героя России старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова

В Дагестане скверная погода-

Дует ветер с дальних гор в лицо.

В феврале 22-го года

Ты рванул гранатное кольцо.

Сделал всё, конечно же, как надо.

Мы ещё узнаем и о том,

Как ребята оказались рядом,

Отгоняли нелюдей огнём.

Вновь весна стоит, и солнце светит,

И как витязь, ты уходишь в бой.

Кем гордиться мне на этом свете?

Это однозначно, что тобой!

2 марта 2022

ВСТРЕЧА В МАХАЧКАЛЕ

Герою России старшему лейтенанту Руслану Курбанову

Аэропорт Махачкалы.

Незабываемая встреча!

И дагестанские орлы

Летят сейчас тебе на плечи.

А лишь вчера закончил бой,

Ещё вчера сражался в танке,

Звенели грозно над тобой,

Над башнею твоей болванки.

Идёшь, а на груди - Звезда!

Почтенно смотрят аксакалы. Через бои пришёл сюда,

Где терпеливо ждали скалы.

Гремит «Лезгинка». Ребятня

Старается вовсю, как может.

Ты для неё сейчас броня,

Которая броню корёжит.

Ты от объятий не устал,

Нельзя устать от горской речи.

Не только ты, и Дагестан

Наградой высшею отмечен.

7 ноября 2022

ДРУЖБА

Гвардии старшему сержанту Марату Халикову

Танк трофеем никогда не станет,

Он как друг с тобой всегда в бою,

И твои родные в Дагестане

Прописали этот танк в семью.

У него сейчас пустые баки,

У него иссяк боезапас.

Но тебе не раз в кровавой драке

Помогал он выполнить приказ.

Ты врагов побил уже немало,

Но и сам контужен и в бинтах,

За тебя молиться будет мама,

И спасёт от гибели Аллах.

Всё на этом свете очень просто

Будь мужчиной и спасай других.

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И тебя, конечно, где б не рос ты,

Примут так, как сыновей своих.

Танк подорван, ты выводишь друга,

На руках выносишь из огня.

И хотя сегодня очень туго,

Всё равно ты крепче, чем броня.

17 мая 2022

МОЛОДО-НЕ ЗЕЛЕНО

Рядовому Саиду Магомедову

Кто придумал, что молодо-зелено?

Но и зелено - это броня!

Как ты рулишь по трассе уверенно,

Как выходишь ты из-под огня!

Не впервые обстрелы горячие,

А колонна - горячая смесь.

Только глупые, только не зрячие

Никогда не удержатся здесь.

За баранкою лишь настоящие,

В ком и дух, и уменье сплелись.

И не будут машины горящие

Уходить в поднебесную высь.

В этот раз ты поможешь товарищу,

И проявишь характер и честь:

Ни за что не отдашь их пожарищу,

Если шанс на спасение есть.

23 ноября 2022

СПАСЕНИЕ

Герою России майору Энверу Набиеву

Если не он, то кто же

Руку протянет им?!

Только танкист и может

Жизни спасти своим.

Может одним лишь взводом

Танки врага пожечь.

До самого небосвода

Русская льётся речь!

Он-то её не слышит

Голос через броню.

Как «Змей Горыныч» дышит,

Чтобы спасти родню.

Ох, и горят машины,

Вспыхивают, как костры.

Насмерть стоят мужчины

И на язык остры.

Нашим перечить глупо,

Бесстрашны они в бою.

Сражается разведгруппа

И жизнь спасает свою.

Он даст ей уйти из дома,

Он сможет прикрыть ребят.

И тонны металлолома

Факелами горят.

2 ноября 2022

Начальник военно-художественной студии писателей

ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе»

Министерства обороны Российской Федерации

Владимир Александрович Силкин