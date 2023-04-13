В Дагестане дети будут защищены от кори: в регионе идет подчищающая иммунизация от этой инфекции

Автор Дарья |||

Детей в Дагестане защитят от кори: в регионе осуществляется подчищающая иммунизация от данной инфекции. Родители всё чаще понимают, что переболеть корью небезразлично для здоровья ребёнка и тем более взрослого.