ЗАМАНА - Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала про работу с заболевшими корью и гриппом

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала про работу с заболевшими корью и гриппом

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07 апреля, 2023. Пятница 11:44
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Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала про работу с заболевшими корью и гриппом

Глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева рассказала о работе с заболевшими корью и гриппом.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала про работу с заболевшими корью и гриппом

«В Махачкале проходит раздельный прием пациентов с подозрением на корь с размещением в изолированные боксы. Удельный вес несовершеннолетних до 17 лет в структуре заболевших корью составил 89,1 процента. Среди детей самое высокое число случаев зафиксировано в возрастной группе от 3 до 6 лет. При анализе иммунного статуса пациентов определено, что 87,8 процента граждан не имеют вакцины или вакцинированы один раз против кори», — выступила министр с отчетом.

Далее она озвучила, что из-за осложнения эпидситуации Минздрав региона осуществляет деятельность по предупреждению последующего распространения болезни.

Так, в 45 муниципальных образованиях прошли собрания противоэпидемических комиссий, отправлено 128 писем в адрес работодателей о необходимости проведения прививок, проходит контроль за своевременным осуществлением противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах и так далее. В разъяснительных мероприятиях участвуют представители СМИ и медицины, лидеры духовенства и мечетей.

Контроль деятельности иммунологических комиссий усилился, проходит работа по пересмотру длительных и постоянных медицинских отводов.

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