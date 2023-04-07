ЗАМАНА - Глава Роспотребнадзора по Дагестану озвучил основные противоэпидемические меры

Глава Роспотребнадзора по Дагестану озвучил основные противоэпидемические меры

Автор
07 апреля, 2023. Пятница 09:47
|||
Глава Роспотребнадзора по Дагестану озвучил основные противоэпидемические меры

Эпидемиологическую ситуацию по кори и гриппу обсудили в дагестанском правительстве под председательством руководителя кабинета министров республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Глава Роспотребнадзора по Дагестану озвучил основные противоэпидемические меры

С подробным докладом по вопросу на совещании выступил врио главы Управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев.

Он перечислил ключевые противоэпидемические меры, которым необходимо следовать:

«Первые 3 дня требуется вакцинировать всех, у кого имелся контакт с больным человеком, а тех, кто отказался от прививки, необходимо отстранить, дабы они не начали заражать здоровых граждан. Особенность состоит в том, что больные дети начинают заражать до 3-4 дней до появления клинических признаков. Потому, когда мы понимаем, что ребенок болеет, к этому моменту он 10-15 ребят в своем кругу уже заразил.
Если первые 72 часа вакцинировать контактировавшего, то у него иммунитет выработается раньше, чем проявится болезнь. А если не вакцинируется, необходимо отстранить, иначе все начнут болеть. Корь это самая контагиозная болезнь в мире. 97-100 процентов из тех, кто контактировал, заражаются», — выступил специалист.

Говоря о гриппе, Омариев озвучил, что во всех случаях с летальным исходом были зарегистрированы несколько факторов, повлиявших на исход, это: поздняя госпитализация из-за позднего обращения, позднее лабораторное выявление гриппа и ОРВИ, отсутствие противовирусной терапии на госпитальном этапе в четырех случаях и так далее.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top