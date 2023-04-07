Глава Роспотребнадзора по Дагестану озвучил основные противоэпидемические меры

С подробным докладом по вопросу на совещании выступил врио главы Управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев.

Он перечислил ключевые противоэпидемические меры, которым необходимо следовать:

«Первые 3 дня требуется вакцинировать всех, у кого имелся контакт с больным человеком, а тех, кто отказался от прививки, необходимо отстранить, дабы они не начали заражать здоровых граждан. Особенность состоит в том, что больные дети начинают заражать до 3-4 дней до появления клинических признаков. Потому, когда мы понимаем, что ребенок болеет, к этому моменту он 10-15 ребят в своем кругу уже заразил.

Если первые 72 часа вакцинировать контактировавшего, то у него иммунитет выработается раньше, чем проявится болезнь. А если не вакцинируется, необходимо отстранить, иначе все начнут болеть. Корь — это самая контагиозная болезнь в мире. 97-100 процентов из тех, кто контактировал, заражаются», — выступил специалист.

Говоря о гриппе, Омариев озвучил, что во всех случаях с летальным исходом были зарегистрированы несколько факторов, повлиявших на исход, это: поздняя госпитализация из-за позднего обращения, позднее лабораторное выявление гриппа и ОРВИ, отсутствие противовирусной терапии на госпитальном этапе в четырех случаях и так далее.