ЗАМАНА - Залимхан Омариев: «В Махачкале проживает практически 60% заболевших корью»

Залимхан Омариев: «В Махачкале проживает практически 60% заболевших корью»

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07 апреля, 2023. Пятница 08:48
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Залимхан Омариев: «В Махачкале проживает практически 60% заболевших корью»

Тему эпидемиологической ситуации по кори и гриппу в Дагестане и меры по ее устранению обговорили вчера, 6 апреля, под председательством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Залимхан Омариев: «В Махачкале проживает практически 60% заболевших корью»

С подробным отчетом на тему выступил врио главы Управления Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Омариев.

«Корь это циклическая болезнь, у которой существуют подъемы и спады заболеваемости с межэпидимическим периодом 2-3 года. По этой причине рост заболеваемости в 32 российских регионах, и в Дагестане в частности, был очевиден. Но в Дагестане, где много антипрививочников, болезнь проходит максимально остро и быстрее всего растет. Мы обошли Самарскую область и заняли второе место по России. У нас 234 случая заражения. И это число продолжает расти», — выступил Омариев.

Далее он добавил, что по социальному составу примерно треть заболевших это школьники и дети, которые посещают детские сады и центры для присмотра и ухода.

«Если провести раскладку по территориям, то худшая ситуация фиксируется в Махачкале, тут проживает почти 60 процентов заболевших, далее Хасавюрт. В общем вовлечено 20 муниципальных образований, на остальных имеются единичные случаи», — подытожил врио главы Управления Роспотребнадзора по Дагестану.

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