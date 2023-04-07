ЗАМАНА - Премьер-министр РД призвал дагестанцев не слушать мнимых экспертов, выступающих против вакцинации

Премьер-министр РД призвал дагестанцев не слушать мнимых экспертов, выступающих против вакцинации

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07 апреля, 2023. Пятница 08:25
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Премьер-министр РД призвал дагестанцев не слушать мнимых экспертов, выступающих против вакцинации

Премьер-министр Дагестана в рамках заседания призвал дагестанцев не следовать советам мнимых экспертов, выступающих против прививок. Он рассказал, что сам делал вакцинацию и от COVID-19, и в текущем году от гриппа.

Премьер-министр РД призвал дагестанцев не слушать мнимых экспертов, выступающих против вакцинации

 «Есть определенная категория лиц, которая ссылается на всякие..я даже не знаю, как это по-русски называется.. Они не желают, чтобы люди делали прививки. Я, например, провакцинировался от коронавируса - и я не болел, от гриппа вакцинировался – не заболел, со мной ничего не стало. Необходимо начинать с себя. Если есть у кого-то сопутствующие болезни, требуется делать обследование, пройти определённый курс. Аналогично с корью. Это наши дети, наше будущее. Нам необходимо сделать все, дабы сохранить их здоровье », — выступил премьер с призывом к жителям региона.

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