Глава Дагестана дал комментарий на тему отказа родителей от вакцинации детей

«В Дагестане в последнее время участились случаи заболевания корью. Основной причиной специалисты называют отказ части родителей от вакцинации детей.

Из-за безответственности некоторых взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали десятилетиями.

Задумываются ли эти люди, доверившие здоровье ребенка «диванному эксперту», «иммунологу» из социальных сетей, какими тяжёлыми могут быть последствия – проблемы со слухом, зрением, вплоть до летального исхода! Иммунной системе малышей требуется пять лет, чтобы восстановиться после этой заразной инфекции!

Единственный способ уберечь своего ребёнка – прививка. Это аксиома! Тем более, вакцина против кори – одна из самых безопасных, проверенных временем!

Когда-то Советский Союз был объявлен страной, победившей корь. А всё потому, что тогда прививка была обязательной. Люди доверяли врачам, а не «диванным экспертам».

Поэтому сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, бабушкам и дедушкам, которые должны вразумить молодых родителей, ставших жертвами мифов.

Простой аргумент: за последние 3 года от кори в нашей республике было привито свыше 280 тысяч детей. Ни в одном случае не было сколько-нибудь значимых последствий!

Какие ещё доводы нужны, чтобы вы вняли голосу разума?

Печально и то, что антилидером по количеству заболевших корью стала Махачкала, которая, казалось бы, должна быть прогрессивной и показывать лучшие результаты по охвату вакцинацией.

Отдельно обращаюсь к владельцам частных детских учреждений, которые пренебрегают требованиями Роспотребнадзора. Ваши действия не просто противозаконны, они безнравственны! И последствия для вас будут соответствующими!

К чему привёл отказ от прививок в период пандемии коронавируса? Это был жестокий, но поучительный пример. Очень много наших земляков погибли из-за того, что доверились таким вот «специалистам», которые распространяли всякую чушь.

В данном случае я не прошу, а требую серьёзного отношения к этой теме со стороны органов власти, глав муниципалитетов, врачей, родителей!

От нас всех зависит самое ценное – жизнь и здоровье детей!», — обратился Меликов в своём официальном телеграм-канале.