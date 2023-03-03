ЗАМАНА - Вакцину от полиомиелита за 4 дня туровой иммунизации получили 149 000 дагестанских детей

Вакцину от полиомиелита за 4 дня туровой иммунизации получили 149 000 дагестанских детей

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03 марта, 2023. Пятница 16:27
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Вакцину от полиомиелита за 4 дня туровой иммунизации получили 149 000 дагестанских детей

На базе издания «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция представителей Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора, в рамках которой они рассказали о первом туре вакцинации детей от полиомиелита и ответили на вопросы СМИ.

Вакцину от полиомиелита за 4 дня туровой иммунизации получили 149 000 дагестанских детей

С журналистами беседовали глава Минздрава республики Татьяна Беляева, заместитель министра образования и науки региона Аида Далгатова и врио начальника Управления Федеральной службы по надзору в области защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Залимхан Омариев.

«На данный момент за первые 4 дня в Дагестане вакцинировано от полиомиелита 149 000 детей (в школах, детсадах и поликлиниках). На выбор предоставлены: живая полиомиелитная пероральная вакцина; инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и комбинированная вакцина от 5 инфекций, в состав которой также входит ИПВ — «Пентаксим». Вакцину можно сделать в поликлиниках, школах и детских садах. По поводу потенциальных нарушений «холодовой цепи» при перевозке вакцин можно не переживать – эта деятельность давно налажена (контейнеры имеют датчики, которые сигнализируют о случаях нарушениях температуры хранения)», – рассказала министр здравоохранения.

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