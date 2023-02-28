«Родители, которые не привили детей от полиомиелита, подвергают опасности их здоровье. Отказ от вакцины является катализатором осложнения эпидситуации в регионе и может привести к необратимым последствиям. Они поступают безответственно, подвергая опасности здоровье своих детей», – высказалась заместительница главного врача РЦИБ и СПИД Муминат Джабраилова.
По итогам минувшего года количество непривитых от полиомиелита детей по причине отказов родителей составляло 11 821. В Дагестане фиксируется рост заболеваемости одной из разновидностей полиомиелита – острого вялого паралича.