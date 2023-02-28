Более 18 000 дагестанских детей не прошли вакцинацию от полиомиелита из-за отказа родителей

В Дагестане на данный момент не прошли иммунизацию от полиомиелита 18 300 детей из-за отказа родителей, информирует пресс-служба Республиканского центра инфекционных болезней профилактики и борьбы со СПИДом.

«Родители, которые не привили детей от полиомиелита, подвергают опасности их здоровье. Отказ от вакцины является катализатором осложнения эпидситуации в регионе и может привести к необратимым последствиям. Они поступают безответственно, подвергая опасности здоровье своих детей», – высказалась заместительница главного врача РЦИБ и СПИД Муминат Джабраилова.

По итогам минувшего года количество непривитых от полиомиелита детей по причине отказов родителей составляло 11 821. В Дагестане фиксируется рост заболеваемости одной из разновидностей полиомиелита – острого вялого паралича.