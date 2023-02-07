В Дагестане ухудшилась эпидситуация из-за отказа граждан вакцинироваться

Отказ от вакцинации стал причиной тяжелой эпидемиологической ситуации в Дагестане, информирует Республиканский центр инфекционных болезней и профилактики СПИДа.

По сведениям организации, в 2023 году в субъекте фиксируется рост заболеваемости инфекциями, которые передаются контактным путем, например: эпидемический паротит – 479 случаев (2021 год – 212 случаев), коклюш – 489 (2021 год – 95), корь – 5 (2021 год – 0).

«Тенденция к усложнению эпидемиологической ситуации инфекционных заболеваний связана с возросшим отказом граждан от прохождения иммунизации. Противники вакцинации считают, что вирусы не опасны – это крайне ошибочное мнение. Инфекционные заболевания угрожают здоровью и имеют высокий риск распространения среди людей, вплоть до развития пандемии», – высказалась главврач «РЦИБ и СПИД» Равганият Мирзаева.