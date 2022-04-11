"На улучшение технологических линий, нужных для массового производства лекарства от коронавируса "Мир-19", будет выделено 387 млн рублей. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин", — цитирует ТАСС.
Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от ковида "Мир-19"
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2022. Понедельник 08:15
Правительство России направит 387 млн рублей на запуск производства препарата от COVID-19 "Мир-19". Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заявила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.
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