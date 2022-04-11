ЗАМАНА - Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от ковида "Мир-19"

Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от ковида "Мир-19"

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11 апреля, 2022. Понедельник 08:15
Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от ковида &quot;Мир-19&quot;

Правительство России направит 387 млн рублей на запуск производства препарата от COVID-19 "Мир-19". Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заявила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

Кабмин выделит почти 400 млн рублей на запуск производства препарата от ковида "Мир-19"
Вакцинация

 "На улучшение технологических линий, нужных для массового производства лекарства от коронавируса "Мир-19", будет выделено 387 млн рублей. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин", — цитирует ТАСС.

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