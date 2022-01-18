В регионе привито 50,3 процента от контингента, который подлежит вакцинации для достижения коллективного иммунитета.
В Дагестане вакцинировано 50% подлежащих вакцинации населения
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 08:06
В Дагестане от Covid-19 сделали вакцину 906 271 человек, информирует портал "Мой Дагестан".
В общем республика получила 1 161 086 доз препарата против коронавируса.
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