ЗАМАНА - В Дагестане вакцинировано 50% подлежащих вакцинации населения

В Дагестане вакцинировано 50% подлежащих вакцинации населения

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18 января, 2022. Вторник 08:06
В Дагестане вакцинировано 50% подлежащих вакцинации населения

В Дагестане от Covid-19 сделали вакцину 906 271 человек, информирует портал "Мой Дагестан".

В Дагестане вакцинировано 50% подлежащих вакцинации населения
Вакцинация

В регионе привито 50,3 процента от контингента, который подлежит вакцинации для достижения коллективного иммунитета.

В общем республика получила 1 161 086 доз препарата против коронавируса.

 

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