Решение о признании российской прививки для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса было принято руководством Австралии на основании рекомендации национального фармакологического регулятора.
Австралия разрешила въезд вакцинированным «Спутником V» иностранцам
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 10:08
Правительство Австралии разрешило въезд в страну иностранцам, которые вакцинировались препаратом против COVID-19 «Спутник V», информирует сайт Минвнутренних дел страны.
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