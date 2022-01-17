ЗАМАНА - Австралия разрешила въезд вакцинированным «Спутником V» иностранцам

Австралия разрешила въезд вакцинированным «Спутником V» иностранцам

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17 января, 2022. Понедельник 10:08
Австралия разрешила въезд вакцинированным «Спутником V» иностранцам

Правительство Австралии разрешило въезд в страну иностранцам, которые вакцинировались препаратом против COVID-19 «Спутник V», информирует сайт Минвнутренних дел страны.

Австралия разрешила въезд вакцинированным «Спутником V» иностранцам
Вакцинация

Решение о признании российской прививки для подтверждения статуса вакцинации против коронавируса было принято руководством Австралии на основании рекомендации национального фармакологического регулятора.

 

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