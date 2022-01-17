В Махачкале организована работа по размещению мобильных пунктов вакцинации во дворах многоквартирных домов
- Автор Мадина
- 17 января, 2022. Понедельник 08:06
В Махачкале начали работу по установке мобильных пунктов вакцинации от коронавируса во дворах многоквартирных домов, информирует Управление МЖК в Instagram.
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