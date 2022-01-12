В Дагестане с начала 2022 года сделали вакцину от коронавируса более 60 тысяч человек

В Дагестане с 1 января 2022 года сделали прививку от Covid-19 более 60 тысяч человек. Об этом информировал лидер Дагестана Сергей Меликов.

В среднем каждый день по 6 тысяч дагестанцев, что почти в 2 раза больше, чем в декабре прошлого года.

Кроме того, увеличиваются объемы тестирования. Средний показатель в регионе – 316 исследований на 100 тысяч человек.