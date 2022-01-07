ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе продолжают проходить вакцинацию от коронавируса

В Хасавюртовском районе продолжают проходить вакцинацию от коронавируса

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07 января, 2022. Пятница 02:26
В Хасавюртовском районе продолжают проходить вакцинацию от коронавируса

Жители Хасавюртовского района проходят вакцинацию от коронавируса в праздничные каникулы. Об этом информирует пресс-служба муниципального образования.

В населенных пунктах района работают мобильные пункты вакцинации. Как сообщают, число вакцинированных среди пожилого населения растет с каждым днем.

 

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