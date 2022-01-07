В населенных пунктах района работают мобильные пункты вакцинации. Как сообщают, число вакцинированных среди пожилого населения растет с каждым днем.
В Хасавюртовском районе продолжают проходить вакцинацию от коронавируса
- Автор Мадина
- 07 января, 2022. Пятница 02:26
Жители Хасавюртовского района проходят вакцинацию от коронавируса в праздничные каникулы. Об этом информирует пресс-служба муниципального образования.
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