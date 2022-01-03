ЗАМАНА - В Дагестане в новогодние каникулы пункты вакцинации продолжают работу в штатном режиме

В Дагестане в новогодние каникулы пункты вакцинации продолжают работу в штатном режиме

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03 января, 2022. Понедельник 01:46
В Дагестане в новогодние каникулы пункты вакцинации продолжают работу в штатном режиме

В Дагестане пункты вакцинации открыты и в новогодние праздники: каждый гражданин может прийти и сделать вакцину от Covid-19. 

В Дагестане в новогодние каникулы пункты вакцинации продолжают работу в штатном режиме
Вакцинация

Найти ближайший к вашему местонахождению пункт вакцинации можно на портале Минздрава Дагестана.

Стоит заметить, что в республике на данный момент от коронавируса сделали вакцину примерно 770 тысяч человек.

 

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