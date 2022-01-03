Найти ближайший к вашему местонахождению пункт вакцинации можно на портале Минздрава Дагестана.
В Дагестане в новогодние каникулы пункты вакцинации продолжают работу в штатном режиме
- Автор Мадина
- 03 января, 2022. Понедельник 01:46
В Дагестане пункты вакцинации открыты и в новогодние праздники: каждый гражданин может прийти и сделать вакцину от Covid-19.
Стоит заметить, что в республике на данный момент от коронавируса сделали вакцину примерно 770 тысяч человек.
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