ЗАМАНА - Деятельность трех компаний в Дагестане приостановлена из-за непривитых от коронавируса сотрудников

Деятельность трех компаний в Дагестане приостановлена из-за непривитых от коронавируса сотрудников

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29 декабря, 2021. Среда 08:08
Деятельность трех компаний в Дагестане приостановлена из-за непривитых от коронавируса сотрудников

Управление Роспотребнадзора поставило на паузу работу трех компаний за допуск к работе невакцинированных от Covid-19 работников, информирует пресс-служба регионального ведомства.

Деятельность трех компаний в Дагестане приостановлена из-за непривитых от коронавируса сотрудников
Вакцинация

«В рамках контроля за исполнением этого указа, представители Управления Роспотребнадзора по региону составили 72 протокола по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан» в отношении предпринимателей, которые допустили к работе сотрудников, не сделавших вакцину от коронавируса.

 

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