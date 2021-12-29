Деятельность трех компаний в Дагестане приостановлена из-за непривитых от коронавируса сотрудников

Управление Роспотребнадзора поставило на паузу работу трех компаний за допуск к работе невакцинированных от Covid-19 работников, информирует пресс-служба регионального ведомства.

«В рамках контроля за исполнением этого указа, представители Управления Роспотребнадзора по региону составили 72 протокола по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан» в отношении предпринимателей, которые допустили к работе сотрудников, не сделавших вакцину от коронавируса.