Данная прививка подходит для подростков старше 12 лет, заявляет пресс-служба ведомства.
На прошлой неделе, 24 декабря, первые партии препарата от коронавируса для детей «Спутник М» были выпущены в свободный оборот для применения.
В новую версию рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по профилактике, выявлению и лечению COVID-19 включены сведения о препарате для несовершеннолетних «Спутник М».
Данная прививка подходит для подростков старше 12 лет, заявляет пресс-служба ведомства.
На прошлой неделе, 24 декабря, первые партии препарата от коронавируса для детей «Спутник М» были выпущены в свободный оборот для применения.
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