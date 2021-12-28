ЗАМАНА - Препарат «Спутник М» добавили в новую версию рекомендаций Минздрава России по коронавирусу

Препарат «Спутник М» добавили в новую версию рекомендаций Минздрава России по коронавирусу

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28 декабря, 2021. Вторник 11:40
Препарат «Спутник М» добавили в новую версию рекомендаций Минздрава России по коронавирусу

В новую версию рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по профилактике, выявлению и лечению COVID-19 включены сведения о препарате для несовершеннолетних «Спутник М».

Препарат «Спутник М» добавили в новую версию рекомендаций Минздрава России по коронавирусу
Вакцинация

Данная прививка подходит для подростков старше 12 лет, заявляет пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе, 24 декабря, первые партии препарата от коронавируса для детей «Спутник М» были выпущены в свободный оборот для применения.

 

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