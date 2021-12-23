ЗАМАНА - В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

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23 декабря, 2021. Четверг 15:26
В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19

Руководство Туркмении утвердило российский препарат от Covid-19 «Спутник Лайт». Об этом информирует пресс-служба МИД региона.

В Туркмении зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19
Вакцинация

Сообщают, что Минздрав страны зарегистрировал вакцину и выдал соответствующий сертификат, который даст возможность использовать препарат на территории Туркмении.

 

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