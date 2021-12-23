Качество препаратов будут проверять эксперты Центра имени Гамалеи — создатели технологии для «Спутник V» и «Спутник Лайт». Произведенная на «Белмедпрепаратах» серия вакцин — первая, выпущенная в Беларуси по полному циклу.
Первая партия «Спутника V» белорусского производства отправится в Россию
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 11:40
В Беларуси произвели первую партию российских препаратов от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Выпущенные концерном «Белмедпрепараты» вакцины теперь направят в России для проверки качества. Сведения передает «БелТА», ссылаясь на пресс-службу Минздрава Беларуси.
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