В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса

Вакцинация несовершеннолетних от COVID-19будет исключительно добровольной. Об этом информировал руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко, его слова цитирует ТАСС.

Он отметил, что препарат от коронавируса будут вводить детям по письменному заявлению их родителей. «Это указано в постановлении Министерства здравоохранения РФ о ее включении в календарь вакцин по эпидпоказаниям», — заявил Фисенко.