Он отметил, что препарат от коронавируса будут вводить детям по письменному заявлению их родителей. «Это указано в постановлении Министерства здравоохранения РФ о ее включении в календарь вакцин по эпидпоказаниям», — заявил Фисенко.
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 16:56
Вакцинация несовершеннолетних от COVID-19будет исключительно добровольной. Об этом информировал руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко, его слова цитирует ТАСС.
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