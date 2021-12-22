ЗАМАНА - В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса

В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса

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22 декабря, 2021. Среда 16:56
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса

Вакцинация несовершеннолетних от COVID-19будет исключительно добровольной. Об этом информировал руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко, его слова цитирует ТАСС.

В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
Вакцинация

Он отметил, что препарат от коронавируса будут вводить детям по письменному заявлению их родителей. «Это указано в постановлении Министерства здравоохранения РФ о ее включении в календарь вакцин по эпидпоказаниям», — заявил Фисенко.

 

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