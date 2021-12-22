ЗАМАНА - Количество привитых от коронавируса жителей Дагестана увеличилось до 40% от подлежащего контингента

Количество привитых от коронавируса жителей Дагестана увеличилось до 40% от подлежащего контингента

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22 декабря, 2021. Среда 02:09
Количество привитых от коронавируса жителей Дагестана увеличилось до 40% от подлежащего контингента

По сведениям Минздрава Дагестана, уровень вакцинированной прослойки жителей региона достиг 40 процентов от подлежащего контингента.

Количество привитых от коронавируса жителей Дагестана увеличилось до 40% от подлежащего контингента
Вакцинация

По информации интернет-ресурса, к середине декабря 2021 года процент привитых по отношению к общей численности населения региона в среднем по России составляет 48,2 процента. По данному показателю наша страна пока пребывает на 91 месте в мире. В регионе от Covid-19 привились 731372 человека. Эти сведения периодически обновляются.

 

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