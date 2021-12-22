Количество привитых от коронавируса жителей Дагестана увеличилось до 40% от подлежащего контингента

По информации интернет-ресурса, к середине декабря 2021 года процент привитых по отношению к общей численности населения региона в среднем по России составляет 48,2 процента. По данному показателю наша страна пока пребывает на 91 месте в мире. В регионе от Covid-19 привились 731372 человека. Эти сведения периодически обновляются.