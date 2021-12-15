Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител

Автор Мадина

Алгоритм выдачи сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса и QR-кодов по результатам тестов на наличие антител разрабатывается. Об этом рассказал руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, информирует ТАСС.