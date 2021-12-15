ЗАМАНА - Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител

Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител

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15 декабря, 2021. Среда 12:10
Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител

Алгоритм выдачи сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса и QR-кодов по результатам тестов на наличие антител разрабатывается. Об этом рассказал руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, информирует ТАСС.

Мурашко заявил о проработке механизмов для выдачи QR-кодов по уровню антител
Вакцинация

 «Идеи в целом по условиям выдачи сертификатов о прививке и перенесенном коронавирусе [по итогам теста на антитела] были озвучены. Конкретные алгоритмы сейчас обсуждаются», — заявил Мурашко.

 

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