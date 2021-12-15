В российском регионе пенсионерам начнут платить за вакцинацию от коронавируса

Автор Мадина

В Хабаровском крае с 20 декабря пенсионеры будут получать по 2 000 рублей за прививку от COVID-19. Об этом информирует глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.