Губернатор добавил, что выплаты будут работать до 1 марта следующего года. Такое решение связано с необходимостью защитить пенсионеров от коронавируса. Средства будут приходить на карту «Мир» в течение 2-х недель после введения 2-го компонента препарата.
В российском регионе пенсионерам начнут платить за вакцинацию от коронавируса
- Автор Мадина
- 15 декабря, 2021. Среда 10:05
В Хабаровском крае с 20 декабря пенсионеры будут получать по 2 000 рублей за прививку от COVID-19. Об этом информирует глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
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