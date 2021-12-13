Дабы получить сертификат о прививке, гражданам РФ нужно будет сдать тест на антитела, добавила Голикова. Она уточнила, что сертификат о прохождении вакцинации выдадут и тем россиянам, которые использовали препарат «Спутник V» за границей.
Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут сертификат
- Автор Мадина
- 13 декабря, 2021. Понедельник 11:50
Граждане России, вакцинированные иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат, действующий 6 месяцев. Об этом информирует вице-премьер Татьяна Голикова, пишет "РИА Новости".
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