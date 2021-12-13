Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут сертификат

Дабы получить сертификат о прививке, гражданам РФ нужно будет сдать тест на антитела, добавила Голикова. Она уточнила, что сертификат о прохождении вакцинации выдадут и тем россиянам, которые использовали препарат «Спутник V» за границей.